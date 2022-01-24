Имущество на миллион леев арестовано НАЦ за неделю

Имущество на миллион леев арестовано НАЦ за неделю

За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы на сумму более 1 млн леев. Речь идёт о жилом помещении и денежных средствах.

Как сообщает пресс-служба НАЦ, отдел аналитики провёл 6 операционных и 2 стратегических анализа по уголовным делам. Юридический отдел направил 6 заключений по антикоррупционной экспертизе. Кроме этого, в канцелярии НАЦ было зарегистрировано 1 370 материалов.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 47 звонков. В настоящее время один человек находится под арестом по делам НАЦ.

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