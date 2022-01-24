Имущество на миллион леев арестовано НАЦ за неделю

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За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы на сумму более 1 млн леев. Речь идёт о жилом помещении и денежных средствах.

Как сообщает пресс-служба НАЦ, отдел аналитики провёл 6 операционных и 2 стратегических анализа по уголовным делам. Юридический отдел направил 6 заключений по антикоррупционной экспертизе. Кроме этого, в канцелярии НАЦ было зарегистрировано 1 370 материалов.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 47 звонков. В настоящее время один человек находится под арестом по делам НАЦ.

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