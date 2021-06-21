Имущество на 8 млн леев и 6 автомобилей арестованы НАЦ за неделю

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На прошлой неделе Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило арест на 11 земельных участков, 6 транспортных средств, 6 жилых и нежилых помещений и один участок под строительство. Активы оцениваются в 8 630 568 леев.

По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, арест был наложен, в том числе, на Porsche Cayenne 2013 года, стоимость которого составляет более 700 000 леев. Кроме того, были конфискованы 4 автомобиля модели Dacia Duster и Dacia Logan, а также WV T4. Транспортные средства были оценены более чем в 1,3 млн леев.

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