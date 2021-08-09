Имущество на 4 млн леев арестовано НАЦ за неделю

Имущество на 4 млн леев арестовано НАЦ за неделю

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества (ARBI) на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму около 4 миллионов леев.

Были арестованы жилое и нежилое помещение, участок под застройку, транспортные средства (Dacia Logan, Ford Transit Connect, Kia Sportage), а также наличные средства.

На прошлой неделе на национальную антикоррупционную линию поступило 43 звонка.

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