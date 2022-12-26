Имущество на 3 млн леев арестовано НАЦ на прошлой неделе

Имущество на 3 млн леев арестовано НАЦ на прошлой неделе

Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества за неделю наложило арест на имущество на сумму более 3 млн леев.  Среди арестованного – 1 жилое и 2 нежилых помещения.

Как сообщает пресс-служба НАЦ, за указанный период аналитический отдел завершил 9 операционных анализов. Ещё 75 дел находятся на рассмотрении. Юридический отдел составил 36 экспертных заключений, в работе находятся ещё 19 материалов.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией за неделю поступил 51 звонок. В изоляторе НАЦ находятся 2 человека.

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