Имущество на 3 млн леев арестовали сотрудники НАЦ за неделю

Имущество на 3 млн леев арестовали сотрудники НАЦ за неделю

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества (ARBI) на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму свыше 3 миллионов леев.

Речь идёт об имуществе, фигурирующем в уголовном деле, заведённом НАЦ по фактам отмывания денежных средств.

Так, арест был наложен на 6 жилых помещений, одно нежилое помещение и уставный капитал. Общая стоимость изъятого оценивается в 3 086 216 леев.

С начала текущего года ARBI наложило арест на имущество на сумму более 48 миллионов леев.

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