Имущество на 2,6 млн леев было арестовано НАЦ за неделю

0

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму около 2,6 млн леев. Речь идёт об имуществе, фигурирующем в уголовном деле по факту отмывания денежных средств.

Так, арест был наложен на жилой дом стоимостью 931 тыс. леев, жилое помещение стоимостью 770 тыс. леев, нежилое помещение стоимостью 106 тыс. леев и земельный участок, оценённый в более чем 822 тыс. леев. Общая стоимость изъятого составляет 2 630 302 леев.

Стоит отметить, что с начала текущего года Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило арест на активы на сумму более 50 млн леев. А в 2020 году эта цифра достигла 1,5 млрд леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.