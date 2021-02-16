Имущество на 10 млн леев арестовано НАЦ за неделю

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Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ), Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму свыше 10 миллионов леев. Речь идёт об имуществе, фигурирующем в уголовных делах, возбужденных по фактам мошенничества, присвоения чужих благ и торговле людьми.

Арест был наложен на акции стоимостью более 4 млн леев, 2 соцкапитала на 5,6 тыс. леев, 4 нежилых здания стоимостью около 5 млн леев, 4 банковских счёта на 166 тыс. леев, автомобиль стоимостью около 375 тыс. леев, а также 5 сельскохозяйственных участков стоимостью 250 тыс. леев.

В настоящее время в работе находятся 77 анализов прокуратуры и 55 уголовных дел.

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