Имущество на 10 млн леев арестовано НАЦ за неделю

Имущество на 10 млн леев арестовано НАЦ за неделю

Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму более 10 млн леев. Речь идёт об имуществе, фигурирующем в трёх уголовных делах по фактам отмывания денежных средств и извлечения выгоды из влияния.

Так, арест был наложен на 76 активов, включая денежные средства, уставной капитал, жилые и нежилые здания, земельные участки и т.д. Общая стоимость изъятого составляет 10 461 665 леев.

С начала текущего года Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило арест на активы на сумму более 70 млн леев. В 2020 году эта цифра достигла 1,5 млрд леев.

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