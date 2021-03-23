Имущество на 10 млн леев арестовано НАЦ за неделю

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Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму более 10 млн леев. Речь идёт об имуществе, фигурирующем в трёх уголовных делах по фактам отмывания денежных средств и извлечения выгоды из влияния.

Так, арест был наложен на 76 активов, включая денежные средства, уставной капитал, жилые и нежилые здания, земельные участки и т.д. Общая стоимость изъятого составляет 10 461 665 леев.

С начала текущего года Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило арест на активы на сумму более 70 млн леев. В 2020 году эта цифра достигла 1,5 млрд леев.

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