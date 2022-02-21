Имущество на 10 млн леев арестовали сотрудники НАЦ за неделю

Имущество на 10 млн леев арестовали сотрудники НАЦ за неделю

За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы на сумму более 10 млн леев. Речь идёт о 8 сельскохозяйственных участках и 3 участках под строительство.

Как сообщает пресс-служба НАЦ, за указанный период отдел аналитики провёл 13 операционных анализов, ещё 82 находятся на рассмотрении. Юридический отдел направил 6 заключений по 23 проектам антикоррупционной экспертизы. Кроме этого, в канцелярии НАЦ было зарегистрировано 1 490 материалов, из которых 58 – петиции.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 70 звонков. В настоящее время 7 человек находятся в изоляторе НАЦ.

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