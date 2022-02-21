Имущество на 10 млн леев арестовали сотрудники НАЦ за неделю

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За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы на сумму более 10 млн леев. Речь идёт о 8 сельскохозяйственных участках и 3 участках под строительство.

Как сообщает пресс-служба НАЦ, за указанный период отдел аналитики провёл 13 операционных анализов, ещё 82 находятся на рассмотрении. Юридический отдел направил 6 заключений по 23 проектам антикоррупционной экспертизы. Кроме этого, в канцелярии НАЦ было зарегистрировано 1 490 материалов, из которых 58 – петиции.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 70 звонков. В настоящее время 7 человек находятся в изоляторе НАЦ.

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