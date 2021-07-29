Имущество Гросу: 7 земельных участков, квартира, машина и роскошный дом всего за 11 тыс евро

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Семь объектов недвижимости, семь участков земли, автомобиль и сотни тысяч леев доходов – таково имущество Игоря Гросу. Согласно информации, представленной им в декларации, в 2019-2020 годах только за счёт депутатской деятельности Гросу заработал 338847,28 леев, а его супруга – свыше 190 тысяч леев.

Ещё 47 тысяч леев депутат получил от продажи или владения ценными бумагами/долями в уставном капитале коммерческих предприятий. В то же время политик с двойным гражданством является бенефициаром пособия по уходу за ребёнком от Румынии.

В 2017 году Гросу стал собственником земельного участка и сразу 4 объектов недвижимости, включая дом площадью 82,3 квадратных метра. Все они были подарены политику. В этом же году Гросу купил Volkswagen Touran 2009 года выпуска за 7800 евро.

Игорь Гросу живёт в роскошном доме площадью 121,7 квадратных метров, стоимость которого в декларации составляет чуть менее 230 тысяч леев или 11 тысяч евро. Примечательно, что на выборах в 2019 году Гросу указывал, что этот же дом стоил почти полмиллиона леев.

Новоиспечённый спикер владеет также квартирой площадью 47 квадратных метров, которая стоит 273 тысячи леев, и торговым объектом площадью 40 квадратных метров, оценённым в 106 тысяч леев.

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