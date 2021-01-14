Имущество генсекретаря аппарата Майи Санду проверят

0

«Хорошие люди» Майи Санду скрывают истинную стоимость роскошных домов, которыми они владеют. Об этом на своей странице в соцсети пишет депутат ПСРМ Петру Бурдужа. Он потребовал от Генпрокуратуры и Национального органа по неподкупности проверить имущество генерального секретаря аппарата президента Андрея Спыну, обсуждаемое последние две недели.

В частности, отмечает Бурдужа, в декларации о доходах Спыну в несколько раз занизил истинную стоимость дома, которым владеет: жилище и прилегающий к нему участок были куплены за 393,5 тысячи евро (почти 8 млн леев), а в документах отражена цена ниже 2 млн леев.

⁃ Таким образом, есть обоснованное подозрение в том, что Андрей Спыну либо преследовал цель уклонения от уплаты налогов, либо умышленно нарушил правила заполнения декларации об имуществе и личных интересах. В связи с этим попросил сегодня Генеральную прокуратуру и НОН проверить законность сделки по приобретению Андреем Спыну участка и дома в 2018 году, – подытожил социалист.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.