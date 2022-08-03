Импортируемая инфляция – лишь цветочки

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О бесконтрольном повышении цен и тарифов в РМ

Михаил Пойсик,

доктор экономики,

info@aif.md

11 июля Национальное бюро статистики сообщило, что средние потребительские цены в июне текущего года по сравнению с июнем 2021-го продолжили свой стремительный рост и увеличились на 31,83%. А это в 2,3 раза выше уровня годовой инфляции, который был зафиксирован всего полгода назад – в декабре – по отношению к декабрю 2020 года (13,94%).

Снежный ком подорожаний

Да и недавний прогноз главы Национального банка Молдовы Октавиана Армашу о том, что ожидаемый пик уровня инфляции в этом году дескать произойдёт в сентябре-октябре и может немного превысить ранее прогнозируемые 30–31%, следует признать чрезмерно оптимистичным.

Ибо так, как развиваются последние события, у нас ещё всё впереди: свой весомый вклад, прежде всего, внесут тарифы на общественный транспорт, которые уже введены с 1 июля, но пока не учтённые статистикой, а также на природный газ, отопление, электроэнергию и целый ряд других базовых позиций, на увеличение которых уже поданы заявки. А далее, как снежный ком по технологической цепочке, где они являются элементом себестоимости, это приведёт к соответствующему удорожанию буквально всего.

А пока в целом на продовольственные товары цены увеличились на 34,3%, непродовольственные – на 23,44% и на услуги, оказываемые населению, – на 34,40%. И лидерами в этой гонке к заоблачным высотам пока являются овощи – 80,43%, яйца – 53,21%, нефтепродукты и топливо – 65,72%, природный газ – 301,29%, централизованное отопление – 92,03% и электрическая энергия – 52,53%. Вот-вот рванут за ними вверх вода и канализация с позиции в 0,54% и медикаменты – 10,23%, как, впрочем, и многое другое. Именно на столько уже обесценились наши сбережения, зарплаты, пенсии, а также другие социальные выплаты и доходы. Однако главные потрясения всё же ожидаются ещё впереди.

Конечно, нынешние чрезвычайно высокие темпы инфляции в значительной мере являются следствием роста цен и тарифов, прежде всего, в мире. А учитывая, что только в 2021 году Молдова импортировала товаров на $7176,6 млн (на 32,5% больше, чем за предыдущий год), данная зависимость только нарастает. При этом стоимость единицы импортируемого товара в прошедшем году возросла на 14,8%. И за первые четыре месяца уже нынешнего года объём импорта составил $2804,4 млн, или на 32,9% больше, чем за этот же период 2021 года.

Заявления-недоумения

Несомненно, первые лица действующей власти всячески стремятся хоть как-то обелить себя и найти оправдывающие аргументы своей несостоятельности в сдерживании цен и тарифов. И поэтому, помимо перевода стрелок на мировую инфляцию, делают заявления, которые просто вызывают недоумение. Например, президент Майя Санду считает, что инфляция высокая потому, что мы много едим и жжём газ: «Инфляция в Молдове выше, потому что потребление энергоресурсов в нашем бюджете в доле намного выше, чем потребление энергоресурсов в бюджете гражданина европейской страны. Доля потребления продуктов питания выше, чем в других странах. Это говорит о нашей бедности. Потому что малообеспеченные люди тратят только на коммунальные услуги и еду».

И премьер-министр Наталья Гаврилица ей вторит: «Почему у нас такая высокая инфляция? Потому что у нас определённый тип потребления. У семей ограниченные средства, и они потребляют больше те продукты, на которые выросли цены, – продукты питания и энергоресурсы. 45% доходов среднестатистической семьи идут на еду». А несколько ранее она заявила: «Если все ожидают роста цен, то они действительно будут расти». И так далее и тому подобное.

В логике своей аргументации не отстаёт от них и спикер парламента Игорь Гросу, который уверен, что упрекать и наказывать надо молдавско-российское предприятие «Молдовагаз».

Таким образом следует признать, что действующая власть просто не способна в достаточной мере как адекватно оценить происходящее, так и предпринять меры эффективного воздействия на данные деструктивные процессы. Более того, ряд её действий напрямую даже усугубляет ситуацию. Ибо как ещё можно расценивать недавнюю сделку по закупке украинской электроэнергии? Как стало известно, 70% её мы получаем с Молдавской ГРЭС в Кучургане по $59,9 за МВтч, а 30% нам поставляет украинский «Энергоатом» по цене $77 за МВтч, или на 28,5% дороже. И это при том, что у ГРЭС огромный резерв мощностей?..

Грабительское ОСАГО

А как расценивать действия наших страховщиков, для которых грабительские тарифы на обязательное страхование автогражданской ответственности устанавливает государственный орган Национальная комиссия по финансовому рынку? Это как раз тот случай, когда хвост виляет собакой. И продолжается эта вакханалия уже не первое десятилетие. Только за последние 10 лет по обязательному внутреннему страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) выплаты по страховым случаям от собранных средств составили лишь 44,9%, в том числе за 2021 год на счета страховых компаний поступило 585,4 млн леев, а было выплачено только 267,0 млн. Ещё более удручающая статистика по внешнему страхованию «Зелёная карта», где эти показатели соответственно 28,4% – 267,7 млн и 58,8 млн леев.

Разумеется, общественные организации застрахованных из года в год пытаются протестовать против подобной чрезмерной алчности страховщиков. Но когда на кону такие деньги, то воз и ныне там. Даже несмотря на наступившие «хорошие времена» и присутствие «хороших людей» во властных структурах (см. таблицу).

Пожалуй, в мировой практике больше и не существует подобных примеров по уровню доходности обязательного страхования, как в «бизнесе по-молдавски», крышуемого от лица государства группой чиновников из НКФР. Да, похоже, и не только ими. А владельцам транспортных средств некуда и деться с «подводной лодки».

С одной стороны, они не имеют права даже сдвинуться с места, предварительно не оформив соответствующий страховой полис. И поэтому с них сдирают столько, сколько вздумается.

А с другой стороны, проавансированные суммы страховые компании размещают на депозитах в коммерческих банках, с которых они также получают немалые доходы, выносимые за скобки в публикуемой отчётности. Но вот когда наступает страховой случай, чтобы максимально увеличить данный депозитный доход, потерпевшему всячески затягивают процедурные действия, в результате чего ему приходится ещё немало побегать, чтобы вырвать причитающееся возмещение. Да ещё зачастую и в неполном размере «с учётом степени износа».

В итоге по ОСАГО страховщикам достаётся более половины от собранных средств на так называемое ведение бизнеса. По сути, это затраты на оформление страхового полиса и инкассирование выручки, а в случае наступления страхового случая – на то, чтобы подсчитать размер причинённого ущерба и выдать под неё соответствующую сумму. А по «Зелёной карте» – навар вообще почти три четверти!

Безбедная жизнь НКФР

И чтобы эти пропорции доходности, не дай бог, не уменьшились, данные тарифы страхования регулярно пересматриваются и, разумеется, исключительно только в сторону увеличения. Так по ОСАГО размеры страховых премий в очередной раз повышались постановлением НКФР № 25/2 от 24 июня 2019 года. Затем, спустя два года в жёстком режиме секретности и без разъяснения мотивов содеянного, 30 июля 2021 года в Monitorul Oficial № 180–185 нежданно-негаданно появляется постановление НКФР № 40/3 от 13.07.2021 г. о внесении изменений в названный выше документ 2019 года. И в нём все прежние нормативы были дополнительно увеличены ещё на 12,4%.

С тех пор не прошло и года, как на портале НКФР появляется очередной, но уже хотя бы проект постановления о последующем увеличении стоимости страхования «О внесении изменений в постановление Нацио-нальной комиссии по финансовому рынку № 25/2/2019 «О представлении, утверждении и применении актуарных расчётов взносов по обязательному страхованию автогражданской ответственности». И в нём, чтобы уже не мелочиться, рост тарифов заложен на уровне 36%! К этому следует добавить, что с 9 февраля 2018 года были вдвое увеличены так называемые регуляторные платежи – отчисления для безбедной жизни НКФР с 0,5% до 1,0% от собранных страховых премий… Но и этого оказалось мало. Поэтому в закон РМ о Национальной комиссии по финансовому рынку №192 от 12.11.1998 г. в статью 6 пункт 1 были внесены очередные изменения, в результате которых эти отчисления уже увеличены до 2% плюс платежи за поддержание и модернизацию Государственной автоматизированной информационной системы RCA Data – 0,4%. Таким образом имеем картель государственно-частного партнёрства по грабежу застрахованных: чем больше разденут автовладельцев, тем слаще будет жизнь не только у страховщиков, но и у чиновников НКФР. Разумеется, и рост тарифов на страхование на 36% – это соответствующее увеличение их картельного благосостояния.

В этой связи возникает вопрос к «хорошим людям» во власти: «Может ли кто-нибудь из вас назвать пусть даже одну страну в мире, в которой бы удельный вес выплат по страховым случаям к полученным страховым премиям хотя бы немного приблизился к молдавским, не говоря уже о предложенном очередном росте тарифов за год более чем на треть?»

К сожалению, приведённые факты рукотворного накручивания цен и тарифов и в других секторах национальной экономики не единичны. А для того чтобы их удерживать в разумных пределах, необходимы превентивные меры, вводимые не только чистыми на руку, но и профессионально подготовленными специалистами с опытом государственного управления. А вот с подбором таких кадров дальше голословных деклараций пока реальных подвижек не предвидится, ибо сегодня главный принцип для получения соответствующей должности – это беспрекословно исполнять то, что тебе прикажут. При этом отсутствует понимание того, что опереться можно лишь на то, что тебе сопротивляется.