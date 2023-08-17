Импорт из России в Молдову сократился на 70%, а из Беларуси – на 24%

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В январе-июне 2023 года объем импорта товаров в Молдову составил $4,37 млрд, что на 0,5% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. По данным Национального бюро статистики, больше всего товаров импортировали из Румынии (15,6% от общего объема импорта), Украины (13%), Китая (10,5%), Турции (8,6%) и Германии (7%).

Импорт товаров из стран Евросоюза составил $2,11 млрд (на 5,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года), импорт товаров из стран СНГ — $889,8 млн (на 22,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года).

Анализ развития импорта по странам показывает увеличение импорта из Украины (+42,6%), Турции (+22,4%), Китая (+12,3%), Греции (в 3,3 раза), Казахстана (в 5 раз), Германии (+6,1%), Словакии (в 1,7 раза), Японии (+57,7%), Израиля (в 2,2 раза), Болгарии (+18,1%), Чехии (+16,9%), Франции (+8,9%), Египта (в 2,9 раза) и др.

В то же время снизился импорт из Российской Федерации (-70,2%), Румынии (-3,1%), Беларуси (-24%), США (-17,9%), Узбекистана (-47,5%), Индии (-3,7%), Пакистана (-38,9%), Южной Кореи (-9,8%).

В январе-июне 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года увеличился импорт машин и электроприборов (+21,8%), топлива (+8,6%), дорожных транспортных средств (+15,9%), овощей и фруктов (+16,6%), телекоммуникационных приборов и оборудования (+20,7%), эфирных масел (+17,9%), неметаллических минеральных продуктов (+13,5%), электроэнергии (в 1,6 раза, в основном за счет увеличения поставок из Румынии и Украины), кофе, чая, какао (+17,6%), алкогольных и безалкогольных напитков (+14,4%), сахара, сахарозаменителей; меда (+34,5%), молочных продуктов и яиц птицы (+4,4%) и др.

В то же время снизился импорт газа (-15,4%), специализированных машин и аппаратов для отдельных отраслей промышленности (-30,4%), растительных жиров и масел (-72,1%), чугуна и стали (-29,7%), семян масличных культур и масличных плодов (-28,5%), мяса и мясопродуктов (-17,3%) и т.д.

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