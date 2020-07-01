Императрица медикаментов

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О том, как экс-министр здравоохранения наживалась на молдавской медицине

Мы писали ещё в марте 2017 года об аферах Р. Главан, которую её же коллеги по ДПМ называли императрицей медикаментов. В контексте последних событий мы решили напомнить нашим читателям некоторые стороны деятельности этой перебежчицы.

Бредовые обвинения

1 мая 2020 года, аккурат в Международный день труда, Р. Главан покинула ДПМ и переметнулась к группе Pro Moldova А. Канду. Стоит за этой группой олигарх В. Плахотнюк.

18 июня оппозиционная Pro Moldova внесла в парламент инициативу об отставке министра здравоохранения, труда и социальной защиты республики В. Думбрэвяну. Представляла обвинения Р. Главан, которая отметила, что Думбрэвяну якобы плохо управляла министерством в условиях пандемии коронавируса.

– У нас сейчас зарегистрировано более 12 тыс. случаев заражения, 438 человек скончались. Заболело более 2 тыс. медицинских работников, которые не чувствуют себя защищёнными. Те, что работают на передовой, не имеют достаточных средств защиты, не получили обещанных денежных компенсаций. Лечение проходит хаотично, по устаревшим методикам, – зая-вила Р. Главан.

– У нас была нехватка тестов. Затем сказали, что закупили 100 тыс., потом – только 80 тысяч. До сих пор непонятно, сколько тестов дошло до Молдовы. Также непонятно, как проводится тестирование, сколько тестов из 75 тыс. сделанных люди оплатили сами. Нам лгут, мы не знаем реальной ситуации! – вещала депутат PRO Moldova в парламенте.

То есть Думбрэвяну лично виновата в 12 тыс. заражений, в нехватке тестов (а в какой стране хватало?!), в устаревших методиках лечения… Зададим простой вопрос: а что, есть другие методы лечения, лекарства, вакцины? Огласите! И кто был подготовлен к пандемии? США? Так там 128 568 умерших. Бразилия? Там – 57 774. Великобритания – с 43 575 жертвами. Италия – с 34 744. Испания – с 28 346. Франция… там больше, чем в Испании – 29 778. Продвинутая Бельгия, где находится столица ЕС, с 9732. Самая мощная экономика Евросоюза ФРГ – так и там 9036.

Мы на 29 июня имели 536 смертей. Почти как Австрия, у которой 703. Повторюсь, 536 смертей в самой бедной стране ЕС и СНГ.

Р. Главан монополизировала процесс госзакупок, используя Агентство медикаментов и своё министерство. Среди фирм, которые пользовались протекцией министра, называют M-Interfarma, HMI, Eco Chimia, Dezmed. Последнее решение пресловутого министерства – это изменение в Каталоге единых тарифов.

Терминатор медицины

За последние годы Р. Главан сделала головокружительную карьеру. В 2013 – 2015 гг. она была вице-министром труда и соцзащиты. С 18 февраля 2015 по 30 июля 2015 г. возглавляла Министерство труда и соцзащиты. 30 июля 2015 года, несмотря на многочисленные коррупционные скандалы, в которых была замешана (а может, благодаря им), Р. Главан была повышена в должности, став министром здравоохранения. Занимала должность до 25 июля 2017 года.

Недоумение вызывает тот факт, что сия госпожа стала министром здравоохранения, ни дня не проработав в медицине. Зато у неё имелся длинный послужной список различных афер. Обратите внимание на несколько деталей. Это из области психиатрии, честное слово. Главан требует отставки Думбрэвяну и назначения на её место министра-медика… Напомним, что сама Р. Главан и дня не проработала в медицине. И эта дама рассуждает о слабом оснащении медиков, нехватке лекарств, коек, технологий?!

23 сентября 2013 г. правительство Лянкэ/Санду приняло решение (№ 764/2013) продать здания и земельный участок больницы Т. Чорбэ (2 га). Только протесты спасли клинику! Тогда Главан была заместителем министра труда. Представляете, сколько трупов мы имели бы сегодня, если бы закрыли больницу, как того хотели эти господа?!

В 2015 г. правительство Габурича/Санду подписало с Всемирным банком проект на €1,5 млн «Модернизация сектора здравоохранения в РМ». Авторы проекта сочли, что в РМ слишком много больниц, особенно в столице. Предлагалось их «рационализировать», читай – закрыть. Похоже, эта инициатива исходила от самой Главан. По крайней мере она её поддержала, как и весь кабмин.

29 июня депутат В. Односталко выдал крайне любопытную информацию, когда

Р. Главан потребовала отставки В. Думбрэвяну по причине якобы недостаточного количества государственных лабораторий для тестирования на коронавирус: «…25 марта 2016 года

госпожа Главан, будучи главой Минздрава, подписала приказ о ликвидации 16 лабораторий.

16 лабораторий из 26! Более того, в оставшихся 10 лабораториях не были увеличены мощности. Насколько же циничной нужно быть, чтобы сегодня обвинять Думбрэвяну в том, что в 2016 году самолично уничтожила лаборатории».

Под чутким руководством министра Р. Главан в 2016 году мы получили рекордное количество смертей от онкологии – 6226, от диабета – 410 (в 2009-м – 325). В 2017 году в Молдове была самая низкая рождаемость за всю историю страны – 34 060. В том же году цены на лекарства взлетели на 200 – 300%… У вас ещё есть вопросы?

Череда случайностей?

По данным исследовательского центра rise.md, и супруг Р. Главан – не какой-то там обычный служащий. Это вице-председатель Национального банка Молдовы А. Чинчлей. Согласно декларации о доходах за 2013 год, супруги владеют двумя жилыми домами, один из которых стоит 9 млн леев, а ещё – двумя квартирами, тремя земельными участками и 16 банковскими счетами. Сам Чинчлей скрыл наличие 30 банковских счетов, что стало предметом расследования Национальной комиссии по неподкупности. Объяснение этой роскоши – на поверхности: А. Чинчлей был вице-президентом Национального банка Молдовы, членом Админсовета Национального банка с 12 июля 2013-го по октябрь 2016 года, то есть именно в тот период, когда был похищен миллиард долларов из банковской системы страны, осевший в разных карманах.

Случайность? Может быть. Но 21 октября 2016 года супруг удачливого министра был назначен председателем комитета управления BC «Moldindconbank» S. A. И вот ещё одна «случайность»: в период с 2006 по 2013 год Р. Главан занимала должность директора компании «Glavirux» SRL, чья специализация – импорт и дистрибуция медицинского оборудования, фармацевтических препаратов, косметических изделий.

В 2013 г. она заявила Ziarul de Gardă, что администратором компании была назначена О. Латыш, а фирма сменила название на «Polisano Prim» SRL. Однако согласно расследованиям rise.md, Главан является единственным акционером фирмы, сохранив те же банковские счета и фискальный код. Согласно порталу e-sanatate.md, в 2011 – 2015 годах именно фирма «Glavirux» SRL была признана победительницей аж в 127(!) открытых тендерах с государственными учреждениями плюс за ней же числятся и многочисленные дополнительные договора о повышении первоначальных сумм. Стоимость заключённых с государством контрактов составила примерно 15 млн леев. Шесть контрактов плюс один дополнительный были заключены с территориальной медицинской ассоциацией сектора Центр, которым вот уже много лет руководит родная мама министра А. Главан. Таким образом «Glavirux» SRL заключила контрактов с этим медицинским учреждением на сумму в 1 млн леев! И если это не конфликт интересов, не мафиозные приёмы, не семейный подряд, не преступный сговор, тогда что же это?!

Также в сентябре 2014 года Glavirux обеспечил медицинскими приборами СИБ на сумму в 40 тыс. леев. Этот факт бесспорно и очевидно подтверждает наличие политического влияния и извлечение выгоды из занимаемой общественной должности. Почему же молчит прокуратура? Старая песня…

Прибыльное дело

Но Главан обвиняют не только в участии в фиктивных тендерах. В 2013 году адвокат

А. Урсаки обвинила её в причастности к схеме по контрабанде приборов для измерения уровня глюкозы в крови. Фирма Главан продавала глюкометры в Москве в 2013 году. В схеме был задействован шофёр Г. Стрымбей, которого задержали на таможне с глюкометрами. Портал e-sanatate.md, который расследовал этот случай, писал, что замешанный в контрабанде шофёр сбежал за границу.

А что же с уголовным делом? Непонятно. Сама вице-министр не отвечала тогда на звонки. Вряд ли простым сов-падением является и то, что с 26 апреля 2011 года вице-председателем Рышканского суда, где рассматривалось дело, был О. Мелничук, фин М. Поалелунжь (14 июня 2013 г. стал председателем). Но назначил его на должность вице-председателя М. Лупу, тогдашний и. о. президента, он же… друг семьи Р. Главан.

И это далеко не полный послужной список нашего министра. Газета Adevărul писала

27 октября 2015 года, что Главан – фигурант дела о коррупции в Румынии. Один из судей Апелляционной палаты г. Яссы Д. Антон заявил, будто бы кишинёвский министр здравоохранения Р. Главан оказала содействие в получении итальянским предпринимателем Ренато дель Гато права на реализацию проекта на строительство восьми больниц в партнёрстве с правительством Республики Молдова. Р. Главан якобы 23 сентября встретилась с ясским судьёй Д. Антоном, который был в этом деле посредником, и итальянским предпринимателем в Кишинёве… прямо в здании правительства. Итальянец готов был инвестировать в прибыльное дело €150 млн. Тем не менее Р. Главан на свободе. Дескать, она не поддержала проект. А вот судья Д. Антон уже находится под арестом. Чем завершилось разбирательство – неизвестно.

Широко открытые двери коррупции

Напомним, осенью 2015 года Главан, как и другие члены кабмина Стрельца, была отправлена в отставку по подозрению в коррупции. Менее чем через год, 13 июля 2016 г., она получила выговор от премьер-министра П. Филипа за затягивание решения проблем на фармацевтическом рынке (здесь, с одной стороны, создался искусственный дефицит, с другой – произошёл обвальный рост цен на более чем 140 наименований лекарств).

Не хочется верить, что это связано всё с той же фирмой «Glavirux» SRL, однако в медицинских кругах упорно муссируется информация, что Р. Главан монополизировала процесс госзакупок, используя Агентство медикаментов и своё министерство. Среди фирм, которые пользовались протекцией министра, называют M-Interfarma, HMI, Eco Chimia, Dezmed. Последнее решение пресловутого министерства – это изменение в Каталоге единых тарифов. То есть тем, кто не располагает медицинским полисом, придётся раскошеливаться по двойной цене, а в некоторых случаях – платить за медуслуги даже в пять раз больше. И это коснётся всех, ведь медицинские учреждения будут сетовать на то, что такие и эдакие услуги не включены в полис. Мол, всё это есть, но за это нужно платить. Так, если койко-день в терапевтическом отделении стоил 144 лея – теперь стоит 209 леев, один день госпитализации в кардиологическом отделении уже стоит 345 леев, а не 218, как было до внесения изменений. В хирургическом отделении один день стационара стоит 345 леев, а в кардиохирургическом отделении – 446 леев вместо 299. День реанимации обойдётся в 1000 леев, а не в 533. Хирургическое удаление миндалин – 1007 леев вместо… 82! Высококачественные обследования будут стоить пациенту от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч леев.

Национальный центр по борьбе с коррупцией провёл 13 декабря 2016 г. экспертизу этого документа. Автор экспертизы отметила, что «данное (ценовое) повышение некоторых типов медицинских услуг с нашей точки зрения является необоснованным и неаргументированным и это обстоятельство может поставить под угрозу осуществление тех задач, которые преследует автор проекта, вследствие этого ограничит доступ населения к медицинским услугам». Также автор говорит о наличии риска коррупции. А сама Главан утверждала в парламенте, что замечания НЦБК были приняты во внимание и устранены. Так покажите документ НЦБК, где об этом говорится! Не показала…

Подвиг Думбрэвяну

Действующая глава Мин-здрава В. Думбрэвяну противостояла пандемии в течение последних 3–4 месяцев в очень сложной ситуации, когда система здравоохранения была разрушена всеми предыдущими министрами, включая Р. Главан, переметнувшуюся к А. Канду.

Согласно данным Минздрава от 2012 года, в стране 66% населения страдают хроническими заболеваниями. Они просто прикованы стальной цепью к госбольницам и поликлиникам. Тем не менее процент смертности от COVID-19 в РМ в 2,2 раза меньше, чем общеевропейский. Он составляет 5,8%, что меньше среднего уровня по Европе (на 14 июня 2020 г. – 13,6%).

И последнее. Смертность в Молдове (несмотря на COVID-19) за первые пять месяцев 2020 года на 15% меньше, чем за этот же период 2019-го, а это и есть главное достижение нынешнего министра. Всё остальное – демагогия.

Богдан Цырдя,

политолог