Иммунолог сравнил опасность гриппа и коронавируса

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Российский врач-иммунолог Андрей Продеус сравнил опасность гриппа и коронавируса. Он рассказал, что грипп может протекать тяжелее COVID-19.

Специалист напомнил, что грипп — это сезонное заболевание, которое скоро будет в активной фазе. По его словам, в этом году ожидаются штаммы гриппа, которые могут вызвать больше проблем, чем в прошлых сезонах.

– Поэтому первая прививка, которую надо сейчас рассматривать и делать, это прививка не от коронавируса, а от гриппа, — заявил медик.

Иммунитет к гриппу, как отметил врач, в отличие от иммунитета к коронавирусу, нестойкий, поэтому грипп может вызывать более тяжёлое течение болезни.

– Не стоит забывать о том, что заражению гриппом подвержены люди различных возрастных категорий, но самыми уязвимыми остаются дети и люди старшего возраста, — предупредил он, пишет lenta.ru.

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