Иммунолог спрогнозировал появление штаммов ковида, способных обходить антитела

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Профессор Федеральной политехнической школы Цюриха Саи Редди считает, что в будущем появятся новые мутации коронавируса, которые смогут обходить воздействие антител.

По его мнению, “неизбежна” такая мутация штаммов “бета”, “гамма” и “дельта”, что может серьёзно осложнить эпидобстановку в 2022 году. Учёный пояснил, что штаммы “бета” и “гамма” уже имеют мутации, дающие им возможность частично избегать воздействия антител, а штамм “дельта”, который сейчас является господствующим во многих странах, гораздо более заразен, пишет rg.ru.

Следующим шагом, считает Редди, для штаммов “бета” и “гамма” будет повышение заразности, а для варианта “дельта” – обход антител.

Если такой вариант коронавируса появится, его нужно обнаружить как можно раньше, а создателям вакцин необходимо быстро их адаптировать, – сказал он.

Также учёный добавил, что COVID-19 будет с людьми долго, и, возможно, он не исчезнет никогда.

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