Иммунолог спрогнозировал глобальную стабилизацию ситуации с коронавирусом

Иммунолог спрогнозировал глобальную стабилизацию ситуации с коронавирусом

Глобальная стабилизация ситуации с COVID-19 ожидается к середине текущего года. Такое мнение выразил кандидат медицинских наук, российский иммунолог Николай Крючков.

По словам эксперта, к середине года резко уменьшится летальность коронавируса. Конечно, это не будет означать окончания пандемии. Но “управляемость” эпидемического процесса заметно возрастёт. Люди станут значительно легче переносить коронавирус, а на госпитализацию пациентов в разных странах мира будет тратиться меньше средств, пишет vesti.ru.

Иммунолог считает, что в мае или июне текущего года коллективный иммунитет к COVID-19, в том числе к штамму “омикрон”, достигнет достаточно высоких показателей. Крючков отметил, что последующие волны коронавируса похожи на афтершоки при землетрясении. Они будут ощущаться ещё на протяжении трёх лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md