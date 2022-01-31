Иммунолог спрогнозировал глобальную стабилизацию ситуации с коронавирусом

0

Глобальная стабилизация ситуации с COVID-19 ожидается к середине текущего года. Такое мнение выразил кандидат медицинских наук, российский иммунолог Николай Крючков.

По словам эксперта, к середине года резко уменьшится летальность коронавируса. Конечно, это не будет означать окончания пандемии. Но “управляемость” эпидемического процесса заметно возрастёт. Люди станут значительно легче переносить коронавирус, а на госпитализацию пациентов в разных странах мира будет тратиться меньше средств, пишет vesti.ru.

Иммунолог считает, что в мае или июне текущего года коллективный иммунитет к COVID-19, в том числе к штамму “омикрон”, достигнет достаточно высоких показателей. Крючков отметил, что последующие волны коронавируса похожи на афтершоки при землетрясении. Они будут ощущаться ещё на протяжении трёх лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.