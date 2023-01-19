Иммунолог спрогнозировал будущее коронавируса

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Владислав Жемчугов, российский доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, спрогнозировал будущее коронавирусной инфекции.

Он отметил, что пандемия закончится двумя вариантами развития событий: вирус найдёт себе нового хозяина вместо человека либо превратится в обычную сезонную инфекцию, как ОРВИ или грипп.

Человечество всё вакцинировано или переболело, у него мощный коллективный иммунитет, вирусу некуда деваться, он должен найти нового хозяина… Если вирус не найдёт себе новых хозяев, он погибнет, — пояснил Жемчугов.

Относительно второго варианта развития событий врач рассказал, что, если мутации будут так быстро происходить и опередят уже существующий коллективный иммунитет, коронавирус станет быстро заменять свои конструкции.

Если он будет формироваться, как грипп, переходя из Южного полушария в Северное, то станет одним из сезонных заболеваний, — добавил он, пишет russian.rt.com.

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