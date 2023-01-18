Иммунолог рассказал об эффективности клеточного иммунитета против «кракена»

Иммунолог рассказал об эффективности клеточного иммунитета против «кракена»

Российский врач-иммунолог Владимир Болибок напомнил, что «кракен» — это сочетание двух вариантов «омикрона».

– В какой-то степени клеточный иммунитет и перекрёстный против него будут. Хотя у «кракена» есть свойства иммунного ускользания, — заявил он, пишет russian.rt.com.

По его мнению, клеточный иммунитет, который сохраняется какое-то время после предыдущих контактов с COVID-19 и после вакцинации, защищает от тяжёлого течения «кракена».

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