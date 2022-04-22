Иммунолог рассказал о раннем приходе возрастных болезней из-за ковида

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У переболевших COVID-19 раньше срока могут проявиться заболевания, которые чаще всего встречаются в старости. Об этом подробнее рассказал российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

– У переболевших COVID-19 намного раньше стали проявляться возрастные заболевания. Были исследования по частоте возникновения сердечно-сосудистых нарушений. Это инсульты, инфаркты, острые тромбозы. Частота их проявлений увеличилась от двух до пяти раз, при учёте всех других факторов, при этом возникать проблемы начали в возрасте 50-55+. Причём резко она подскакивает после тяжело перенесённого COVID-19 или длительного постковидного синдрома. То есть, возрастные болезни могли проявиться через 8-10 лет, а начались уже сейчас, — объяснил Крючков.

По словам иммунолога, пишет ura.news, COVID-19 может привести к более раннему проявлению диабета второго типа, нарушениям работы мозга.

– Считается, что коронавирус с высокой долей вероятности ускоряет старение, как и некоторые другие неинфекционные хронические заболевания и острые состояния. Так как идёт дегенерация органов и тканей, когда клетки погибают за счёт разных механизмов, это и ишемия, и апоптозы. Также особенно сильно страдают сосуды, на фоне COVID-19 сохраняются длительные воспаления, которые становятся хроническими. Всё это старит органы и ткани, и намного раньше у человека проявляются такие возрастные заболевания, как диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца, а также метаболические синдромы, нарушения кровообращения головного мозга, венозные недостаточности, эндокринные заболевания, аритмии, поражения глазного дна, сетчатки, — добавил врач.

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