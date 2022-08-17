Иммунолог рассказал о последствиях повторного COVID-19

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Во всём мире наблюдается новый рост заболеваемости коронавирусом – в частности, штаммом “омикрон”. Считается, что этот вид менее опасен для человека, поскольку заболевание протекает легче и не заканчивается летальным исходом.

Однако, как рассказал российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, повторное заражение коронавирусом может иначе повлиять на организм, чем первое.

По словам доктора, человек, переболевший COVID-19, при каждом новом заражении будет переносить инфекцию тяжелее. Будут нанесены и более тяжёлые удары по всем системам организма, пишет rg.ru.

– Это связано, по всей видимости, с тем, что COVID-19 в принципе оставляет в организме след, и компенсаторные возможности организма не безграничны, – отметил эксперт.

Если человек переболел какой-либо разновидностью коронавируса, и у него всё прошло хорошо, то это не означает, что в следующий раз он перенесёт эту инфекцию так же легко, подчеркнул Крючков. Он добавил, что лучший способ уберечься – вакцинация и соблюдение всех профилактических мер, от ношения масок до мытья рук. Это может защитить от последствий тяжёлого COVID-19.

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