Иммунолог рассказал о новом варианте коронавируса «цербер»

Иммунолог рассказал о новом варианте коронавируса «цербер»

Российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков высказался о новом варианте COVID-19 «цербер».

«Цербер» более заразный, чем предшествующие варианты. Но он такой не единственный. Появилось несколько новых вариантов, которые соревнуются по поводу заразности, по поводу иммунитета, — заявил он.

По его мнению, «цербер» вряд ли станет последним вариантом.

Появятся и другие подлинии. Возможно, даже появится какая-то новая линия, потомок той же «дельта»-линии. Это тоже не исключено, — предположил Крючков, пишет russian.rt.com.

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