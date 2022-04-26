Иммунолог рассказал о будущем пандемии коронавируса

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Российский иммунолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов рассказал о будущем пандемии коронавируса.

По его словам, пишет gazeta.ru, COVID-19 не уйдёт. При этом непонятно как будет проявляться коронавирусная инфекция среди населения, указал специалист.

– Потому что переболевшие и те, кто прошёл вакцинацию, имеют иммунитет, который может сохраняться на определённые годы, — объяснил он.

Также эксперт заявил, что не следует ожидать высоких пиков заболеваемости. Это может случиться, только если появится другая разновидность COVID-19 с новым названием, предположил он.

– Я не уверен, что летальность будет, потому что вся планета уже встретилась с этим коронавирусом, и всё-таки иммунитет остаётся. Да, новое поколение людей будет восприимчиво и может тяжело болеть. Мой прогноз: инфекция есть, она будет циркулировать, но будет в лёгкой форме протекать, — рассказал врач.

Он добавил, что тяжело будет тем людям, у которых есть отклонения в состоянии здоровья.

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