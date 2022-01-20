Иммунолог рассказал, кто лучше всего защищён от «омикрона»

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Российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что наиболее защищены от заражения «омикрон»-штаммом те, кто привился в течение последних трёх месяцев.

Он отметил, что к группе «иммунных» специалисты относят всех вакцинированных от коронавируса граждан, но подчеркнул, что среди них самую мощную защиту от «омикрона» получили те, кто привился в ноябре-декабре.

– Те, кто в последние три месяца прививались, не заболевают «омикроном». Соответственно, у них при контакте может возникнуть от силы инаппарантная инфекция (инфекция с отсутствием клинических признаков. — прим. ред.), после чего иммунитет к COVID-19 только укрепится, — заверил врач, пишет gazeta.ru.

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