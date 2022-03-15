Иммунолог рассказал, кому не следует отказываться от ношения масок

Иммунолог рассказал, кому не следует отказываться от ношения масок

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что некоторым категориям людей не стоит отказываться от ношения маски.

По его словам, продолжать соблюдать масочный режим рекомендуется людям с пониженным иммунитетом, тяжелобольным, а также не прошедшим вакцинацию от COVID-19.

Специалист подчеркнул, что маски следует надевать в местах скопления большого количества людей. Средства защиты также помогают бороться со вспышкой не только коронавируса, но и других заболеваний, например, гриппа, пишет iz.ru.

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