Иммунолог рассказал, кому не следует отказываться от ношения масок

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Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что некоторым категориям людей не стоит отказываться от ношения маски.

По его словам, продолжать соблюдать масочный режим рекомендуется людям с пониженным иммунитетом, тяжелобольным, а также не прошедшим вакцинацию от COVID-19.

Специалист подчеркнул, что маски следует надевать в местах скопления большого количества людей. Средства защиты также помогают бороться со вспышкой не только коронавируса, но и других заболеваний, например, гриппа, пишет iz.ru.

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