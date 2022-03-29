Иммунолог рассказал, когда можно будет объявить конец пандемии COVID-19

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Медики смогут официально объявить о завершении пандемии COVID-19 только после определённого периода наблюдений. Сколько придется ждать, рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Пандемия коронавирусной инфекции началась в марте 2020 года. Весной 2022 года наметился спад заболеваемости COVID-19, однако это не означает, что пандемия закончится в ближайшее время, уверен Крючков. На основании данных о числе новых случаев заражения коронавирусом, полученных весной и летом, нельзя судить о дальнейшей динамике распространения инфекции, отметил он, передает ria.ru.

– Относительно невысокая заболеваемость в течение нескольких теплых месяцев не будет свидетельством завершения пандемии. Только по относительно благополучному, с точки зрения вирусных инфекций, летнему периоду невозможно судить о дальнейшей динамике, – объяснил Крючков.

Понадобится не менее года наблюдений, чтобы сделать вывод о завершении пандемии и превращении COVID-19 в обычную сезонную инфекцию, считает он.

– Нужны данные не за два или три месяца, чтобы сказать, что процесс перешел из пандемической формы в сезонную. Я думаю, что нужен год устойчивых данных, – уточнил иммунолог.

При этом эпидемии COVID-19 могут возникать и после того, как заболевание перейдёт в разряд сезонных инфекций, предупредил он.

– Даже когда коронавирус станет сезонной инфекцией, то могут быть сезоны его обострения. Он может иногда на сезон или на два вновь приобрести эпидемический характер, как это иногда происходит с гриппом, – добавил Николай Крючков.

Предотвратить тяжелое течение COVID-19 можно с помощью вакцинации.

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