Иммунолог поведал, какие люди предрасположены к коронавирусу

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Люди, которые не могут ограничить общение с другими людьми, а также чей организм слабо отвечает действию вакцины против COVID-19, подвержены заражению коронавирусом. Об этом рассказал российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

– Здесь вопрос в сфере деятельности, возможности себя ограничить в плане общения, количества переездов, особенно на транспорте. Это очень сильно влияет. Плюс к этому вакцинация. Да, есть процент людей, которые отвечают слабо на вакцины, — сказал Крючков, пишет ura.news.

По его словам, люди, у которых слабый иммунитет, могут болеть коронавирусом несколько раз.

– В целом, это те люди, у которых иммунитет в плане защиты не поражает своей силой. А есть люди, которые маски не любят носить, или санитайзеры вообще никогда с собой не носили, или в часы-пик с удовольствием передвигаются, а вокруг них могут кашлять, чихать. То есть, если человек не носит маски, не вакцинируется, тоже увеличиваются шансы заболеть. И три, и четыре раза можно заболеть, — уточнил эксперт.

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