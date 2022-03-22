Иммунолог предупредил о возможном всплеске заражений стелс-омикроном

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Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил, что в России может произойти вспышка стелс-омикрона. Несмотря на такой прогноз, по мнению эксперта, всплеск не будет таким же сильным, как при омикроне, но есть вероятность, что вирус продолжит эволюционировать.

Врач выразил обеспокоенность низким уровнем вакцинации и утечкой популяционного иммунитета. Он отметил, что к концу весны — началу лета настанет более безопасное время, передает radiokp.ru.

Ранее глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о проведении испытаний назальной вакцины против омикрон-штамма.

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