Иммунолог: Оспа обезьян может маскироваться под аллергию с сыпью

Аллергическая сыпь может являться симптомом оспы обезьян и других серьезных заболеваний. Об этом рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Тем, у кого сыпь, рекомендуется обращаться к врачу, так как “под флагом сыпи может пройти нечто более тяжёлое”, например, пятнистая лихорадка. Необходимо на первой стадии обратиться к доктору, чтобы сделать тесты на те болезни, которые могут вызывать сыпь. Эксперт подчеркнул, что оспа обезьян также может “маскироваться” под аллергию с сыпью, протекая в лёгкой форме.

Иммунолог заявил, что проникновение этого вируса в Россию было неизбежным, из-за значительного инкубационного периода и неявных симптомов. Он также не исключил, что заболевших может быть больше, передаёт rg.ru.

– Нужно понимать, что на одного выявленного минимум 10 невыясненных, которые перенесли на ногах или под флагом какой-нибудь аллергии, где сыпь проявляется, – заявил эксперт, добавив, что такие пациенты просто могут не знать, что у них оспа обезьян.

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