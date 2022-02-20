Иммунолог опроверг возможность одновременного заражения гриппом и COVID-19

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Одновременно заразиться гриппом и коронавирусом невозможно, но существует риск того, что после выздоровления от одного вируса организм атакует другой. Тогда возрастает риск того, что болезнь пройдёт тяжело, сообщил российский врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Эксперт отметил, что одновременно болеть двумя вирусами технически не получится, так как один вирус начнёт вытеснять другой. При этом какое-то время, что вирус гриппа, что коронавируса, могут вместе находиться в слизистых и определяться с помощью ПЦР-тестирования. Однако повторно проведённый тест должен показать, что остался только один вирус, пишет rg.ru.

Стоит отметить, что вероятность одновременного течения гриппа и коронавируса обсуждается с самого начала пандемии. Когда COVID-19 не был так изучен, как сейчас, вероятность того, что оба вируса начнут сообща атаковать организм, рассматривалась медицинским сообществом как вполне вероятная. В связи с этим гражданам настоятельно советовали сделать прививку от гриппа (вакцина от коронавируса тогда находилась в разработке).

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