Иммунолог объяснила, почему увеличивается число аллергиков

0

Аллергические заболевания существовали всегда, однако, согласно статистике, каждый год наблюдается их рост.

По мнению российского врача-аллерголога-иммунолога Людмилы Маховой, это можно объяснить прежде всего ростом городского населения. В городах растительность неразнообразна, поэтому иммунная система жителей не успевает “натренироваться” и, как следствие, воспринимает пыльцу растений как патологический агент.

Врач отмечает, что существуют данные о том, что в подростковом возрасте наблюдается ремиссия аллергии. Однако не стоит думать, что отсутствие симптомов является признаком полного выздоровления, предупреждает она – при отсутствии контроля болезнь может проявиться вновь, пишет rg.ru.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.