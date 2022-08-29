Иммунолог объяснил, кто тяжелее переносит постковид

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Человек, который тяжело переболел коронавирусом, имеет большие шансы на тяжёлый постковидный синдром. Об этом заявил российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

– Это избирательная, но не редкая история. При этом симптомы разные. Как правило, со стороны нервной системы, сердечно-сосудистой системы, лёгкие. Это в большей степени у тех, кто тяжело переболел. Что касается факторов, то, чем тяжелее человек перенёс заболевание, тем у него тяжелее постковид, — рассказал Крючков, пишет ura.news.

При этом с приходом “омикрона” постковидный синдром стал реже в процентном соотношении, но не в абсолютном значении, отметил эксперт.

– До появления омикрон-линии у тех, кто перенёс заболевание в любой степени тяжести, как минимум полгода у 60% сохраняется как минимум один симптом, влияющий на качество жизни. При “омикроне” есть предположение, что процент стал меньше, но я не думаю, что критично меньше, — уточнил он.

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