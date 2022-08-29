Иммунолог объяснил, кто тяжелее переносит постковид

Иммунолог объяснил, кто тяжелее переносит постковид

Человек, который тяжело переболел коронавирусом, имеет большие шансы на тяжёлый постковидный синдром. Об этом заявил российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

– Это избирательная, но не редкая история. При этом симптомы разные. Как правило, со стороны нервной системы, сердечно-сосудистой системы, лёгкие. Это в большей степени у тех, кто тяжело переболел. Что касается факторов, то, чем тяжелее человек перенёс заболевание, тем у него тяжелее постковид, — рассказал Крючков, пишет ura.news.

При этом с приходом “омикрона” постковидный синдром стал реже в процентном соотношении, но не в абсолютном значении, отметил эксперт.

– До появления омикрон-линии у тех, кто перенёс заболевание в любой степени тяжести, как минимум полгода у 60% сохраняется как минимум один симптом, влияющий на качество жизни. При “омикроне” есть предположение, что процент стал меньше, но я не думаю, что критично меньше, — уточнил он.

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