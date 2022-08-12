Иммунолог объяснил, как подготовить иммунитет к осени

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Для подготовки иммунитета к осени человеку следует обратиться к своему врачу, который выяснит проблемы в работе всего организма и конкретно защитной функции.

Об этом рассказал российский врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Надо обследоваться, лучший вариант — у своего врача, который знает всю семью и родословную. Надо обследоваться и выяснить, что может мешать нормальной работе иммунной системы. Вылечить то, что можно. Как раз сейчас удобное время перед осенне-зимним периодом. В августе можно сходить к доктору, пройти диспансеризацию обязательно с предварительной беседой со своим доктором. Это важно, потому что он выяснит, чем, какими болезнями, нарушениями работы каких органов и систем могут быть созданы бреши в иммунитете, — рассказал эксперт.

При этом, подчеркнул иммунолог, вопреки различным домыслам, осенью иммунитет человека не ослабляется.

Наоборот: осенью много фруктов, овощей. Их в избытке. Если человек ест раз в день, кое-как — и он худеет, то у него никакого иммунитета, но это другое дело. Нормальное питание и спорт усиливают иммунитет. Это возвращает к норме функцию. А целенаправленно против простуд здоровому человеку я советую контрастный душ утром, — добавил он, пишет ura.news.

Вопреки распространённому мнению, иммунитет нельзя усилить, добавил врач.

Иммунитет нельзя сделать сильнее того, с которым он родился. Все препараты, будто бы повышающие иммунитет, работают, но не могут сделать выше, чем природный, генетически обусловленный. Человек рождается и потом начинает тратить иммунитет. Человек живёт на заражённой территории — иммунитет уменьшается. Какая-то вредная работа, иммунитет уменьшается. Чем-то тяжёлым заболел, инфекция, нарушение пищеварения, обмена веществ — иммунитет уменьшается, — заключил доктор.

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