Иммунолог объяснил, как избежать осложнений при гриппе

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В первые сутки при первичных симптомах гриппа и ОРВИ человеку следует принимать противовоспалительные препараты, что позволит ему избежать осложнений и сократит длительность заболевания. Об этом рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

– Законы развития вирусных инфекций, от гриппа до Эболы, говорят о том, что первые сутки решают, как будет дальше всё протекать. При первых простудных признаках (головная боль, озноб, повышение температуры) нужно сразу принимать противовоспалительные препараты, которые есть в наличии. Это аспирин, анальгин, пенталгин, кроме парацетамола. Он в этом плане самый неудачный, тяжёлый, — сказал Жемчугов.

Специалист подчеркнул, пишет ura.news, что лечение противовоспалительными препаратами также сокращает длительность заболевания.

– Это не сбивание температуры, а противовоспалительное лечение. Это экстренная помощь. Высота температуры определяет активность воспаления, вирусную активность. Если в первые сутки её нет, то мы резко укорачиваем период болезни и избегаем осложнений. Это называется экстренной противовоспалительной доврачебной помощью, — добавил доктор медицинских наук.

Однако самостоятельное применение противовоспалительных препаратов не исключает обращения к врачу.

– Тактика должна быть такой: противовоспалительная терапия, вызов врача, тест на грипп и на коронавирус, а дальше уже, в зависимости от результатов тестов, врач назначает, что нужно в плане специфического лечения. Такая тактика позволит уменьшить тяжесть болезни и избежать осложнений, — заключил иммунолог.

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