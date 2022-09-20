Иммунолог назвал самое долгое последствие коронавируса

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Часть переболевших коронавирусом ещё в 2020 году до сих пор страдает от последствий COVID в виде снижения умственной работоспособности. Об этом рассказал российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

– Ко мне обращаются даже те, кто переболел в 2020 году. Пациентов, которые страдают от постковидного состояния, много, но основная масса отклонений в пределах терпимого. Люди или не обращают на это внимание или адаптировались, живут и не обращаются за медицинской помощью. Но есть тяжёлые отклонения, которые приводят к снижению умственной и физической работоспособности, — рассказал врач.

При этом, как отметил иммунолог, бывают случаи, когда человек не может работать.

– Есть случаи, что и временная нетрудоспособность возникает. Даже возникает стойкая нетрудоспособность. Они вынуждены оформляться на другую работу или бросать. Чаще бросают работающие пенсионеры, так как они не могут восстановиться, — уточнил он, пишет ura.news.

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