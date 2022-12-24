Иммунолог назвал редкий симптом гриппа

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил, что грипп изредка проявляется болями в животе без высокой температуры.

Кроме того, возникает общая слабость и резкое недомогание. Живот, по словам иммунолога, болит и крутит.

Крючков подчеркнул, что случаи с проявлениями через боли в животе редки, поэтому распознать грипп можно и по стандартным симптомам: повышению температуры, боли в мышцах, ознобу, пишет gazeta.ru.

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