Иммунолог назвал редкие проявления постковида

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В редких случаях у человека при постковидном синдроме могут развиться инсульт, инфаркт или тромбозы. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук из РФ Николай Крючков.

Наиболее редкие последствия – это, как правило, наиболее тяжёлые. Это инфаркты, инсульты и тромбозы. Известно, что очень сильно подскакивает риск в течение как минимум первого года после перенесённого ковида. При том даже после лёгких случаев. У переболевших коронавирусом в средней и среднетяжёлой формах ещё больше разница. Это происходит из-за того, что нарушается свёртываемость крови, — сказал Крючков.

По словам эксперта, после того, как человек излечился от коронавируса, ему следует ещё раз проверить свой организм, пишет ura.news.

Человек дальше не лечится, не проверяется. Кроме того, возможно вялое, системное воспаление, в том числе в миокарде, стенках сосудов. Оно вполне может сохраняться. Ещё есть третий механизм, но он более редкий. Это прямое патогенетическое действие вируса, то есть прямое повреждающее действие. В результате риски резко увеличиваются, — отметил иммунолог.

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