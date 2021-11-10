Иммунолог назвал причины скачков уровня антител к COVID-19

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Необходимое количество антител к коронавирусу фиксируется в крови через некоторое время после получения прививки или перенесённого COVID-19 из-за встречи организма с болезнью или по причине различия тест-систем на определение количества антител. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, российский иммунолог Николай Крючков.

По словам специалиста, после вакцинации или через определённое время после излечения от коронавирусной инфекции уровень антител снижается, а затем может резко вырасти. Значимый скачок антител может говорит о встрече с инфекцией, а высокий уровень антител может означать новый контакт, пишет gazeta.ru.

Крючков отметил, что в 50% случаях COVID-19 протекает бессимптомно, не в формате заболевания, что свидетельствует об отсутствии клинических проявлений у человека и наличии реакции иммунной системы.

Незначительное изменение показателя антител IgG или IgM можно связать с особенностями различных тест-систем, которыми были произведены замеры.

Каждый тест имеет погрешность, а также не стоит забывать об индивидуальных колебаниях, – напомнил эксперт.

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