Иммунолог назвал отличия гриппа и COVID-19

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Российский врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, как отличить грипп от ковида.

С учётом того, что сейчас ещё циркулирует «омикрон», коронавирус может протекать бессимптомно без повышения температуры, а вот H1N1, скорее всего, будет выдавать температуру. Это такой нюанс, по которому немного можно сориентироваться, хотя это не 100%, — заявил специалист.

По его словам, в числе характерных симптомов гриппа — ломота в теле и головная боль.

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