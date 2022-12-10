Иммунолог назвал отличия гриппа и COVID-19

Иммунолог назвал отличия гриппа и COVID-19

Российский врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, как отличить грипп от ковида.

С учётом того, что сейчас ещё циркулирует «омикрон», коронавирус может протекать бессимптомно без повышения температуры, а вот H1N1, скорее всего, будет выдавать температуру. Это такой нюанс, по которому немного можно сориентироваться, хотя это не 100%, — заявил специалист.

По его словам, в числе характерных симптомов гриппа — ломота в теле и головная боль.

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