Иммунолог назвал главные ошибки при лечении гриппа и ОРВИ

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При первых признаках заболевания гриппом или ОРВИ люди прибегают к употреблению алкоголя и посещению бани, что является частыми ошибками при таком состоянии. Об этом рассказал российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Самая главная ошибка, когда начинается температура или простуда, это начинают пить алкоголь, что очень сильно усугубляет состояние свёртывающей системы крови. Вполне может привести к более тяжёлому течению, осложнению со стороны сердечно-сосудистой системы и тромбозу. Начинается грипп или ОРВИ и человек может выпить водку, перцовки или самогонку. Сегодня выпил, а нарушение свёртываемости держится несколько дней, — рассказал Болибок, пишет ura.news. На следующем месте — это использование тепловых процедур. Кто-то идёт в баню, кто-то принимает горячую ванну. Если у человека повышается температура, ему ни в коем случае нельзя ни в баню, ни в сауну, ни горячую ванну принимать. У него и так организм с перегрузкой работает. Если он ещё начнёт перегреваться, то будет только хуже, — добавил специалист.

Кроме того, некоторые начинают принимать препараты, которые больше вредят, чем помогают, отметил иммунолог.

Люди начинают глотать всё подряд. Единственное, что можно и нужно принимать, это противовоспалительная группа, но по самочувствию. Иногда саму температуру люди переносят легко и жаропонижающие или противовоспалительные не нужны, — уточнил он. Как только температура поднимается, люди начинают принимать антибиотики. Любой воспалительный процесс, как правило, начинается с вирусов. Антибиотики совершенно не действуют на вирусы. Они уничтожают микрофлору. Нормальная микрофлора является помощником в борьбе с чужеродными инфекциями. Она называется дружественная микрофлора, а антибиотики её уничтожают, — подчеркнул врач.

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