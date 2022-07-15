Иммунолог: Коронавирус станет очередной ОРВИ легкого течения

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В Москве снова рекомендуется носить маски в закрытых помещениях и общественных местах. В мире в целом отмечается рост заболеваемости COVID-19. Врач-иммунолог Владимир Болибок в эфире телеканала «МИР 24» заявил, что болезнь становится легким сезонным ОРВИ.

– Коронавирус и его мутации направлены на то, чтобы остаться в популяции и дальше размножаться. Но для этого ему надо прекратить убивать. А перейти в легонькую инфекцию, чтобы люди ее не замечали, не обращались к врачам. Второй аспект – большинство людей в нашей стране и на планете уже сталкивались с коронавирусом и приобрели не только иммунитет в виде блокирующих антител, но и клеточный иммунитет. Это достаточно надежная долгосрочная защита. По сути, этот тренд идет к тому, что коронавирус станет очередной ОРВИ легкого течения, – сообщил врач.

Нынешний рост заболеваемости эксперт не считает критическим, поскольку в целом по Российской Федерации ситуация стабильная. Рост отмечен в Московском регионе. Так, в столице месяц назад ежедневно выявляли 140 случаев заражения, а на вчерашний день их стало около 600. Это столько же, сколько выявляли и каждый день на протяжении прошлого лета.

Хотя и за счет того, что нынешний штамм «омикрон» протекает в основном легко, многие случаи заболевания просто не попадают в статистику. Владимир Болибок поделился своим прогнозом развития ситуации.

– Судя по остаточному коллективному иммунитету, я думаю, что раньше сентября ждать большой волны не стоит. Сейчас есть какие-то колебания, в относительно спокойной луже какая-то волна возникла. Но настоящий морской шторм грянет, наверное, осенью, – заявил он.

Тем временем новый штамм коронавируса захватывает планету. Несколько случаев BA.2.75 – так называется новый подвид «омикрона» – выявили в Канаде. В народе эту разновидность заразы уже назвали «ниндзя», за стремительность распространения.

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