Иммунолог: холод и жара увеличивают риски распространения коронавирусной инфекции

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Российский иммунолог Николай Крючков рассказал, как погода влияет на распространение коронавирусной инфекции.

По словам врача, надо учитывать два момента. Первый -“физический”. При похолоданиях, высокой влажности и небольшом количестве солнечных дней у вируса появляется “лазейка”, возможность активнее распространяться, так как создаются идеальные условия для его нахождения в открытой среде.

– На холоде меняются свойства аэрозоля, который инфицированные люди выделяют при чихании и кашле. Скорость распространения SARS-CoV-2 выше. И больше вероятность заразиться, – объяснил специалист.

Он ответил и на другой часто задаваемый вопрос: почему в странах Европы очередная волна COVID-19 пришлась на лето, когда жарко и много солнца?

– Дело в том, что при высоких температурах люди много времени проводят в закрытых помещениях – под кондиционерами, стараясь охладиться. В данном случае речь идёт не о распространении инфекции на улице, а о том, что в помещениях и в транспорте вирус прекрасно передаётся, – рассказал врач, пишет rg.ru.

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