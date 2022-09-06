Иммунолог дал советы, как защититься от гриппа осенью

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Российский врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, что этой осенью возможен рост заболеваемости гриппом, поэтому необходимо вакцинироваться.

– В этом сезоне ожидается максимальный подъём заболеваемости гриппа за последние три года. В 2020-2021 годах у нас практически не болели гриппом из-за пандемии коронавируса, в 2021-2022 заражения были умеренными, а сейчас они будут более массовыми, — сказал врач.

Он отметил, что прививка даст защиту на уровне 60-65%. Особенно важно, по словам специалиста, пройти вакцинацию людям из групп риска. Также не стоит забывать и о ношении масок, пишет gazeta.ru.

– Кроме того, от гриппа помогают защититься социальное дистанцирование и использование санитайзеров, — добавил иммунолог.

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