Иммунолог: COVID-19 станет сезонным заболеванием

Иммунолог: COVID-19 станет сезонным заболеванием

Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям, выразил мнение, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием.

– Ещё два года назад я говорил, что есть два варианта развития событий. При первом у людей будет 100%-ный коллективный иммунитет, после этого вирусу будет некуда деться, он будет вынужден искать новых хозяев, так как может жить только в живых клетках, — заявил он, пишет russian.rt.com.

По его словам, второй вариант предполагает, что COVID-19 станет сезонным, как грипп.

– Если летом в Южном полушарии появится штамм коронавируса, который придёт к нам в сентябре-октябре, значит, будем говорить о том, что он стал сезонным, — добавил Жемчугов.

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