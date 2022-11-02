Иммунолог: Человечество приспособилось к COVID-19

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Российский аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что человечество приспособилось к COVID-19.

– Не осталось неиммунных людей, по которым вирус может ударять с ярко выраженной симптоматикой, и тяжело болеющих. Все уже с коронавирусом познакомились, их иммунная система знает, что это такое, — рассказал специалист.

По его словам, от заражения иммунная система защитить не может, но может спасти от тяжёлой формы болезни.

Как считает Болибок, коронавирус продолжит существовать в виде каких-либо сезонных или несезонных волн, пишет russian.rt.com.

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