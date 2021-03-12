Иммунизация сотрудников системы здравоохранения займёт 2 месяца

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Первый этап иммунизации против COVID-19 продлится 2 месяца и включит вакцинацию 60 тыс. человек, работающих в системе здравоохранения. Первыми прививаются врачи и медицинские работники из реанимационных отделений.

Специалисты НАОЗ говорят, что процесс вакцинации среди врачей протекает трудно, поскольку они работают по сменам, а одна доза вакцины может быть открыта только тогда, когда есть 10 человек, готовых к иммунизации, пишет ipn.md.

Все вакцины продемонстрировали свою эффективность на 60-90%, что позволяет нам сказать, что они защищают нас от заражения, и на 100% защищают от серьёзных форм заболевания, госпитализации и смерти. Все побочные эффекты находятся под мониторингом. У меня был озноб, небольшая температура, головные боли. Это нормальные реакции, – рассказала эпидемиолог Анжела Параскив в ходе телепередачи “Moldova în direct”.

Согласно данным сайта www.vaccinare.gov.md, со 2 марта, когда официально был дан старт кампании по иммунизации, было вакцинировано более 9 300 человек.

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