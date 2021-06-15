Иммунизация от COVID-19 во Дворце Республики: как пройдёт второй этап марафона

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Второй этап марафона иммунизации от COVID-19 пройдёт в ближайшее воскресенье, 20 июня, во Дворце Республики. Пункты вакцинации будут работать с 07.00 до 22.00. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.



В рамках мероприятия граждане смогут получить вторую дозу вакцин Pfizer-BioNTech, Sinopharm и Sinovac. Кроме того, в этот день желающие смогут привиться первой дозой препаратов AstraZeneca, Sinopharm или Sinovac.

Напомним, что в рамках первого этапа марафона иммунизации от COVID-19 во Дворце Республики прививку сделали более 5500 человек.

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