Иммунизация от COVID-19 в Медуниверситете: когда и как пройдёт второй этап марафона

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В ближайшие выходные, 12 и 13 июня, Государственный университет медицины и фармакологии имени Николае Тестемицану продолжит марафон иммунизации против COVID-19, в рамках которого граждане смогут привиться второй дозой вакцин Sinopharm и Pfizer.

Как сообщили в пресс-службе вуза, все люди, получившие в рамках марафона первую дозу прививок Sinopharm и Pfizer, смогут прийти для вакцинации второй дозой в субботу, 12 июня, с 8.00 до 21.00 или в воскресенье, 13 июня, с 8.00 до 18.00. При себе необходимо иметь удостоверение личности и сертификат о вакцинации первой дозой, передаёт moldpres.md.

С сегодняшнего дня есть возможность записаться на вакцинацию по номерам телефона: 060483333 или 060295555 (с 9.00 до 17.00). Также записаться можно онлайн здесь.

Всего будет организовано 10 потоков иммунизации. В Социокультурном комплексе университета (ул. Николае Тестемицану, 25) будут работать шесть потоков для людей, которые привились Pfizer. Четыре других потока будут работать в учебном корпусе №1 им. Леонида Кобылянского (ул. Николае Тестемицану, 27): три потока будут организованы для людей, которые не записались, для получения прививки Pfizer, а один – для Sinopharm по предварительной записи или без нее.

На первом этапе университетского марафона иммунизации «От студента к студенту», прошедшего с 21 по 23 мая, иммунизировано 4 068 граждан, из них 2 500 привились вакциной Pfizer и 380 – Sinopharm.

Если по уважительным причинам кто-то не сможет пройти вакцинацию в эти дни, это можно сделать в другие дни, посетив Центр вакцинации, открытый в Центре традиционной китайской медицины (ул. Николае Тестемицану, 26/2).

Третий марафон будет организован для получения второй дозы AstraZeneca в середине июля.

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