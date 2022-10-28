Имеющихся у Молдовы запасов газа хватит до начала декабря

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В случае прекращения поставок “Газпромом” голубого топлива в Молдову с 1 ноября, у властей есть запасы газа, которых хватит на весь ноябрь и часть декабря. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил Андрей Спыну.

– У нас есть запас в размере около 95 млн м3 газа. Этого нам точно хватит на ноябрь и начало декабря, – уточнил министр.

По словам Спыну, ответа от “Газпрома” о том, будут ли продолжены поставки газа в Молдову после 1 ноября, по-прежнему нет.

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