Ильин день: что нельзя, а что нужно делать 2 августа

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Ежегодно 2 августа православные христиане отмечают Ильин день. Это церковный праздник в честь пророка Илии. Он прославился тем, что был ревностным поборником веры в единого Бога, совершал многочисленные чудеса, а в итоге ещё при жизни был взят на небо. В Библии описывается, что вдруг явилась огненная колесница, и пророк Илия вознёсся в вихре на небо.

В народном сознании и славянских традициях Илья Пророк считается властителем грома и молний, он управляет дождями, а, соответственно, от него зависит и урожай. Илья Пророк смешивается с Перуном-громовержцем, а порой и с былинным Ильей Муромцем.

Чего нельзя делать в Ильин день

Считается, что на Ильин день, как и в любой другой большой церковный праздник, нельзя заниматься тяжёлым физическим трудом. Но, напомним, в церкви не существует запретов на работу исключительно ради “галочки”. Вместо работы священники предлагают не отдыхать, а молиться, что тоже является трудом духовным. А если работу нельзя отложить ради молитвы, то, конечно, надо её выполнять, посвящая свой труд Богу. А вот что точно нельзя делать 2 августа, по словам священников, так это злоупотреблять спиртными напитками.

Издревле считается, что со 2 августа запрещено купаться в водоемах. Говорят, что вырастает опасность утонуть в реке или озере. В народе считают, что в этот день Илья едет на колеснице, один из его коней теряет подкову, которая падает в воду, из-за чего она становится ледяной. Впрочем, духовенство считает его суеверием. Возможно, запрет связан с тем, что вода начинает цвести и остывать, поэтому и купаться уже не так приятно.

Странным на сегодняшний день может показаться и запрет пускать в Ильин день в дом бездомных животных. А ведь некоторые говорят, что, пустив 2 августа в дом кошку или собаку, можно разгневать Илью Пророка.

Народные традиции праздника

Ильин день на Руси всегда был одним наиболее популярных праздников. Помимо церковных традиций, существует немало и народных обычаев. В деревнях, например, в Ильин день проводили “братчины” или “складчины”, во время которых крестьянская община устраивала “пир на весь мир” на общие деньги. Проводились также массовые гуляния с хороводами, песнями и танцами. Девушки в этот праздник молились о замужестве, так как Ильин день сопровождался традиционным периодом свадеб.

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